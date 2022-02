"Feijóo, Feijóo, viene a la capital, Feijóo va a ser el nuevo Aznar", canta Cristina Gallego en este vídeo de El Intermedio, donde afirma que "ese es el nuevo himno del PP desde que el jueves pasado todo estallara por los aires en Génova". Y es que la colaboradora afirma que "Alberto Núñez-Feijóo es el deseado": "Pero, ¿quién es el enigmático Feijóo? ¿cómo es el gallego que se esconde tras el político?".

"¿Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda?", canta Cristina Gallego, que se declara fan de 'Pasión de Gaviotas', "el nuevo culebrón de moda" en el PP. Por eso, la colaboradora hace un repaso en el vídeo principal de esta noticia sobre la figura de Feijóo: desde sus inicios en Galicia, hasta sus polémicas fotografías con el narco Marcial Dorado, pasando por el curioso detalle de sus campañas electorales, donde el gallego nunca usa el logo del PP. "Aunque lo esconda, no deja de ser del PP", recuerda Gallego.