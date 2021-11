El Intermedio tiene imágenes "en exclusiva" de cómo Ayuso está tratando de entrenarse para la batalla definitiva por hacerse con el control del Partido Popular de Madrid. Y es que 'Ayuso' y su asesor han entrenado el combate en el despacho con la cara de Casado y Almeida.

"No me hables de esa rata con gafas. Él y Casado me quieren poner contra las cuerdas y quitarme la presidencia del PP de Madrid", ha espetado Ayuso, interpretada por Cristina Gallego, mientras no dudaba en propinar puñetazos a sus caras. Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.

El plan de Ayuso para que los propietarios no "caigan como moscas"

En este vídeo, Ayuso (interpretada por Cristina Gallego) critica duramente la nueva ley de Vivienda: "Maldito Sánchez, cree que va a poder conquistar Madrid con sus paguitas a la vivienda, ¡pues los alquileres baratos no bajarán!". "¡Comunistas, no pararán hasta que todo el mundo tenga una casa gratis!", lamenta la presidenta de la Comunidad de Madrid que comunica su plan para frenar el "intervencionismo suicida" de Sánchez a su ayudante (interpretado por Dani Mateo), que le advierte de que "los propietarios de viviendas están cayendo como moscas".