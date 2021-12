El Intermedio muestra cómo sería la comparecencia de Bárbara Rey en el Senado sobre su relación con el rey emérito. Para ello, Cristina Gallego se mete en la piel de la exvedette, con peluca incluida: "¿Alguien quiere algún cotilleo de 'Juancar'?,¿su postura favorita? porque ya os la digo yo, sentado y sin pegar palo al agua". Además, quiere "desmentir los rumores que dicen que al rey Juan Carlos le gustaba comer paella directamente" de su escote: "También comía fideua y arroz en él".

Pero, ¿confirma que mantuvo relaciones íntimas con el emérito que propiciaron una serie de chantajes? "Los de Podemos cómo os ponéis", responde y destaca: "Lo que pasa es que a mi 'Juancar' le gustaba ser discreto y no llamar la atención , por eso metía dinero en paraísos fiscales para no presumir". "A mí no me preguntéis sobre comisiones esas que se llevaba 'Juancar', que de eso sabe más la otra rubia, la guiri", insiste la 'exvedette'", que pide que se le pregunte por "cuestiones de Estado" como "sus vídeos sexuales con 'Juancar'".