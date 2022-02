En el mismo día, Pablo Casado ha hablado de que "el 'Gobierno Drácula' convierte a sus socios en zombies" y a la vez ataca a la remolacha. Pero, ¿de dónde saca esas ideas? El Intermedio ha accedido "en exclusiva" al verdadero origen de estas ocurrencias.

En el sketch que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia, Isabel Díaz Ayuso (interpretada por Cristina Gallego) y Pablo Casado (Dani Mateo) interpretan una conversación telefónica entre ambos políticos en la que el líder del PP le pide consejo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Necesito que me hagas un favor", pide Casado a Ayuso, que alucina. "Me estoy quedando sin ideas para la campaña en Castilla y León, y como tú tienes mucha imaginación", afirma Casado, que destaca que las "encuestas no van bien": "No lo entiendo, me paso el día viendo granjas, me van a salir ruedas de tractor". Por eso, Ayuso le aconseja que busque algo nuevo "que haya atacado Garzón, pero que a la vez sea rompedor". Puedes descubrir los 'consejos' en el vídeo.