Cristina Gallego 'interrumpe' le emisión en El Intermedio para dar la noticia "del año": "¡La ministra Ione Belarra tiene pezones!". "El hallazgo ha conmocionado a nuestra sociedad, que estaba preparada para tener ministras con estudios, pero no con tetas", destaca la colaboradora, que no da crédito a los titulares y comentarios originados después de que la ministra fuera sin sujetados a un acto de Podemos y se le marcaran los pezones.

"El diario de ABC ha dedicado hasta cuatro artículos de opinión a este interesante tema", ironiza Cristina Gallego, que no da crédito ante estos textos machistas y continúa ironizando: "¡Por favor, ministra, no me apunte con unos pezones!". "La periodista debería de saber que los pezones son totalmente inofensivos", afirma rotundo la colaboradora de El Intermedio, que también contesta a comentarios machistas que ha escuchado en televisión sobre llevar o no sujetador. "¿En que mundo vivimos?, es incomprensible que se monte este pollo por unos pezones", destaca alucinada Cristina Gallego, que responde tajante a todos los críticos con Belarra: "Los pezones no hacen daño a nadie se pueden enseñar, son hasta bonitos". Puedes ver el análisis completo en el vídeo de arriba.