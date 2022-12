A Mario Sinay las declaraciones de María Dolores de Cospedal le parecen una "banalización" de lo que fue el régimen nazi, que no ejemplifica el caso de los escraches. “No hay ninguna relación ni nada que fuera comparable. Esta apelación es una intención manipuladora y un desconocimiento de la historia”, comenta.

El profesor asegura que “Cospedal debería estar mejor preparada para no banalizar. Cualquiera que no conoce qué es el nazismo podría pensar que fue un movimiento social y no un régimen criminal”.