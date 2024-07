En una temporada pasada de El Intermedio, Isma Juárez se trasladó hasta el barrio de Salamanca para que sus vecinos le dijeran sus trucos para ser rico: "Me he propuesto ser rico y, para ello tengo que empezar a tener dinero". "O hay que engañar o hay que trabajar", afirmó una vecina de barrio rico, que aseguró que ella decidió trabajar. Además, la mujer aconsejó al reportero por la forma de vestir: "La camisa no me gusta mucho".

La mujer confesó también que los complementos que llevaba puestos le costaron en total unos 8.000 euros mientras que el reportero llevaba un anillo de tres euros del rastro. Por otro lado, Isma Juárez habló con dos chicas que iban a la tienda de Lorenzo Caprile para la prueba del vestido de novia de una de ellas. Al ser preguntadas por su opinión sobre el look de Isma Juárez, una de ellas afirma que hay muchas "personas ricas, que parecen de distintas formas". Por último, cuando Isma Juçárez les preguntó cómo iniciar una conversación entre gente rica, la respuesta de las chicas dejó anonadado al reportero: "Como una reunión de alcohólicos anónimos".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.