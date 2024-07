En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas se trasladó hasta un barrio rico y barrio obrero para saber los ahorros de sus vecinos. ¿Les da para ahorrar? ¿Son manirrotos? ¿En qué se lo gastan? Una mujer de barrio rico aseguró ser tan fan de la ropa y la decoración hasta el punto de que se levantaba pensando en qué se iba a comprar ese día. Por su parte, una vecina de un barrio obrero explicaba que recorría los establecimientos buscando el precio más barato.

Por otro lado, una mujer de barrio rico sorprendió a Thais Villas al confesar que no tenía dinero ahorrado. "Tenemos ahorrado lo que ganamos, no tenemos nada cerrado", explicaba la vecina de barrio rico, que detallaba que su marido trabajaba independientemente por lo que tenía "un sueldo fijo y otros que varían": "Puede ganar 12.000, 15.000 ó 20.000 euros al mes".

Al ser preguntada por Thais Villas sobre si de esa nómina no se apartaban nada para ahorrar, la mujer contestó que ella lo intentaba, pero que su marido se lo impedía: "Con él no puedo porque dice que si se muere no se lleva nada con él y dice que entonces para qué trabaja".

