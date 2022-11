El Intermedio recuerda una entrega de 'Hablando se enciende la gente', el reportaje de Thais Villas donde se desplaza hasta el centro de Madrid para crear un debate público. Esta vez, sobre los impuestos. ¿Creen que los españoles pagamos muchos o pocos impuestos?

Mientras una mujer confiesa que "se pagan muchos y siempre los mismos", dos jóvenes afirman que se pagan pocos e, incluso, uno de ellos señala que ha estado varios años viviendo en Francia y allí pagan hasta un impuesto de la televisión.

"A los de abajo nos están crujiendo", afirma una señora, que defiende que la clase alta debe pagar más impuestos. Una opinión que defiende otro señor: "El Estado de Bienestar no solamente es para los que peor lo pasan, también estamos el resto". Este vecino aprovecha para reflexionar sobre lo mal que lo está pasando la clase media: "No pueden ser los mismos impuestos para todos, pero que luego solo se beneficien los de ahí abajo. Los que estamos en medio trabajando ya no llegamos a final de mes y yo antes sí llegaba".

Puedes ver la reflexión completa en el vídeo de arriba.