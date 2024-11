Unas chicas se animan a cantar una canción de Abraham Mateo frente a Thais Villas: "Como dúo no tenéis precio"

¿Quiénes son los referentes de los adolescentes actualmente? Thais Villas visita un instituto para saber a quién admiran los jóvenes hoy en día. Parece que muchos apuestan por deportistas o músicos, como, por ejemplo, Álvaro que admira a Abde, un jugador del Betis. Su compañero León, por su parte, es fan de Marcus Rashford, un jugador del Manchester United, aunque también admira a Brad Pitt y al cantante Central Cee. "No lo conoces, es modernito", le dice a Thais.

Thais les da elegir entre pasar una tarde con su ídolo pero no poder hacer ninguna foto o encontrárselo por la calle y poder conservar una imagen del momento. Leire y Héctor están de acuerdo en que preferirían pasar una tarde con la persona que admiran. "Qué más me da que el resto no lo pueda ver... es una experiencia maravillosa", afirma el chico. "No hace falta fardar, me da igual que no me crean", añade Leire.

La reportera también quiere saber qué hacen cuando admiran a alguien. Álex cuenta que compra vinilos y cds, algo que sorprende mucho a la reportera. "Ahora está más de moda porque se utiliza para decorar la habitación", explica. Mateo explica que él, en su antigua casa, tenía una foto de Frank de la Jungla enmarcada. "De mis padres tengo fotos en el móvil", añade.

Una chica cuenta que no tiene camisetas de Abraham Mateo pero que se ella canta todo el rato sus canciones. La joven no duda interpretar uno de los temas del cantante frente a la reportera mientras su compañera da palmas. "Como dúo no tenéis precio", responde Thais.