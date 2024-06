Hoy, el TSJM ha autorizado concentraciones para rezar frente a la sede del PSOE en Ferraz por la ley de amnistía tanto en la jornada de reflexión, como el día de las elecciones europeas. En la línea de lo que hizo ayer Pedro Sánchez, Wyoming también escribe su propia carta a la ciudadanía en el vídeo sobre estas líneas.

"Lo que está ocurriendo podría ser una casualidad si estuviera protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone y tuviera como objetivo entretenernos y no influir en el desarrollo de unas elecciones", apunta el presentador de El Intermedio, que añade que "en lo que llevamos de semana hemos visto bastantes hechos inusuales, como al juez Peinado llamando a declarar a la mujer del presidente sin haber escuchado a los testigos y basándose en una denuncia de un grupo de extrema derecha apoyado en noticias falsas".

"Sí, parece que el juez Peinado se cree todo lo que lee. A este paso, va a imputar a Harry Potter por el homicidio de Voldemort", afirma la misiva de Wyoming, que sobre la decisión del TSJM ironiza y comenta que "en estos rezos, que han acabado en ocasiones con coros de 'Sánchez, traidor' y 'Marlaska, cabrón', no tienen ninguna intencionalidad política".

"Diría que esta conjunción de sucesos es un claro caso de lawfare, pero me resisto porque no sé muy bien cómo se escribe", prosigue el presentador, que concluye con una reflexión: "A las puertas de las europeas, es mejor que las casualidades sean del tipo 'coincidir con tu ex en la mesa electoral'".