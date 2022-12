John Carlin analiza el Brexit: "Se hizo un referéndum para resolver una crisis interna del partido conservador. No existía ningún clamor popular"

Gonzo entrevista en Londres al periodista y escritor John Carlin, una de las voces más críticas con el Brexit. Asegura que el "catalizador inicial fue la división en el partido conservador" por abandonar o no la Unión Europea. "Se nos prometió una mentira. Decían que si salíamos, recuperaríamos el control", asegura.

Brexit, ¿sí o no?: El Intermedio celebra su propio referéndum en una calle de Londres

viaja a Londres de la mano de Gonzo para realizar su propio referéndum sobre elen las calles. La pregunta era sencilla: sí o no. ¿Siguen queriendo romper con la Unión Europea

La noche loca de Merkel, Macron y Charles Michel: "Me parece mal que no avisaran a Theresa May, a mí me gustaría que estuviese en mi equipo"

Dani Mateo analiza la noche por Bruselas de Merkel, Macron y Charles Michel. Cree que cometieron un error al no avisar a May porque él, la querría en su equipo. "Theresa no sé por qué te empeñas en el divorcio, lo tuyo son las bodas, baila como si estuvieras en una".