En una nueva entrega de Aznarito y Felipón, los ex presidentes encarnados por Dani Mateo y El Gran Wyoming recuerdan cómo se gestionaban las crisis internas en los partidos cuando ellos estaban al mando y critican lo que ha ocurrido estas semanas en el PP: "A quien se le ocurre acuchillarse en público, eso se hace de puertas para adentro", afirma rotundo Aznarito.

Los ex políticos también creen que, cuando ellos mandaban, era mejor: "Con nosotros la pandemia no hubiera llegado a España, porque no nos tosía ni Dios", sentencia Aznarito. Unas palabras ante las que Felipón va aún más allá al afirmar que "ahora al frente de los partidos ponen al primer pelele que encuentran por la calle". Puedes ver el sketch de Wyoming y Dani Mateo al completo, en el vídeo sobre estas líneas.

Wyoming, ante el posible pacto del PP con Vox

"El PP le podría abrir la puerta a Vox a un Gobierno", resume Wyoming, que analiza en este vídeo de El Intermedio "la racha que llevan los populares".