En la temporada pasada de El Intermedio, Cristina Gallego se convirtió en Isabel Díaz Ayuso para hacer una imitación de la presidenta de la Comunidad de Madrid probando la pista del nuevo circuito de la capital para albergar el GP de España de F1 a partir de 2026. "La magia de Madrid, ¡es el mejor circuito del mundo!", destacó 'Ayuso', que afirmó que tiene todo lo que le gusta: "Velocidad, competición y muchos coches juntos, como si fuera un atasco en la M-30".

"Rabiad, catalanes, os quedasteis con el Mobile World Congress, ¡pero yo me quedaré con la F1!", afirmó 'Ayuso', que reflexionó: "A ver qué cara se le queda a Puigdemont". "Pues, hombre, si le meten en el maletero de este coche, buena cara no va a tener", señaló su copiloto, Dani Mateo que pidió a 'Ayuso' coger las cuevas "más suaves". "No te preocupes, que esta va a ser la carrera más española que exista", explicó la 'presidenta madrileña', que detalló: "No habrá boxes, sino bares para parar a tomarse una cañita y, detrás de los coches, correrán toros como en San Fermín".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.