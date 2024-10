A menos de dos años de que llegue el Gran Premio de Formula 1 a Madrid, siguen sin aparecer inversores privados para poder llevar a cabo el evento. Para solucionarlo, El Intermedio ha enviado a su particular Isabel Díaz Ayuso, la humorista Cristina Gallego, para comenzar una recaudación de fondos y conseguir que se pueda llevar a cabo el proyecto.

Megáfono y hucha en mano, "la khaleesi de Chamberí", como ella misma se define, se planta en la Puerta del Sol para pedir ayudar para la Formula 1. "¿Querrían colaborar con la Fórmula 1?", pregunta a los viandantes que encuentra. 'Ayuso' no tiene demasiado éxito y no consigue que la gente le haga mucho caso. "La calle es muy dura", se lamenta. "¿Son catalanes? ¿Son venezolanos?", pregunta a una pareja que la ignora.

La 'presidenta de la Comunidad de Madrid' decide intentarlo entre la gente que baja de un autobús. "Son pobres, no tienen dinero", afirma al no conseguir que echen algo en su hucha. "Los madrileños no quieren pagar 2.000 euros por una vivienda, no quiere pagar por la Fórmula 1... los madrileños no quieren pagar por nada", se queja.

'Ayuso' decide acercarse hasta la cola de la tienda de lotería Doña Manolita. "Solo me faltan 299 millones de euros", cuenta a la gente que espera. Consigue que varias personas le den una moneda y no duda en hacerse fotos con varios fans. Finalmente, consigue recaudar 4,45 euros. "Con esto no nos llega ni para una rueda, voy a tener que pensar en un plan B", concluye.