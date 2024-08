Hace unos años, Thais Villas habló con un niño y una niña, Samuel y Emma, en una pasada temporada de El Intermedio para hablar de un tema que les afecta mucho: la vuelta al cole. "Voy a comprar un estuche nuevo y también aprovecho cosas de mi hermano", afirmó Samuel mientras que Emma destacó que se iba a comprar todo nuevo. Eso sí, la pequeña destacó que tiene "un armario entero lleno de ropa", por lo que no le entra más.

Pero, ¿sabían cuánto dinero se habían gastado sus padres en equiparles para la vuelta al cole? "A mí muy poco porque solo me van a comprar un estuche", afirmó el niño mientras que la niña explicó que en los libros no se han gastado nada porque se los pasan: "Los libros que tengo me los pasa un amigo, Martín, mi hermana le pasa sus libros, Martín me los pasa a mí y yo a Jaime". "Vosotros tenéis una mafia escolar", destacó Thais Villas, que les preguntó qué les parecía que según las noticias en ese momento cada español se gastaba unos 300 euros en el material escolar para su hijo.

"Es muchísimo", destacaron los dos a Thais Villas, a quien la niña afirmó que no entendía por qué se gastaban tanto cuando se podían intercambiar las cosas. Pero, ¿en qué se gastarían ellos los 300 euros? "Una televisión o una casa", destacó Emma en el vídeo, donde Samuel afirmó que no podría comprarse una casa solo con 300 euros. "300 no, la casa seguramente valga 602 euros", detalló la niña.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.