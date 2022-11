Isabel Díaz Ayuso ha desacreditado la manifestación en defensa de la Sanidad pública a pesar de que cientos de miles de personas salieran a las calles de la capital para denunciar el sistema de colapso que vive la sanidad madrileña.

"He estado muy pendiente de las reivindicaciones de los manifestantes y en una no estoy de acuerdo", destaca El Gran Wyoming, que muestra en plató una llamativa pancarta de uno de los manifestantes en la que se puede leer: "Ayuso vete, no nos mientas más, Wyoming, presidente". En el vídeo de arriba puedes ver la reacción de Wyoming al verlo y su respuesta. ¿Aceptará?