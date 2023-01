Isabel Díaz Ayuso ha acusado a la izquierda de ser la responsable de las protestas contra a ella que se produjeron en la Universidad Complutense, donde recibió el título de alumna ilustre entre abucheos de los alumnos. La presidenta madrileña ha calificado la protesta de política y ha denunciado una campaña orquestada por Unidas Podemos para desgastar su imagen de cara a las elecciones de mayo. "La universidad pública está tomada por la ultraizquierda", ha afirmado Ayuso.

"Ayuso ha combinado tantos ingredientes que le ha salido un programa de cocina que se podría llamar 'Una presidenta para comérsela'", afirma El Gran Wyoming, que analiza todas las sorprendentes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Primero, mezclar unos gramos de abucheo, unas gotas de feminismo y un chorro de demagogia", explica Wyoming, que alucina al escuchar a Ayuso decir lo siguiente: "Dicen mis adversarios para intentar justificar lo que pasó ayer que fue una provocación asistir a esto, quizá lleve la falda muy corta, pero es que no logro acostumbrarme a una clase de políticos de la izquierda que cada vez son más puritanos". "What the fuck", afirma alucinado Wyoming, que no da crédito al escuchar a Ayuso, a la que sigue analizando sus declaraciones en el vídeo de arriba.