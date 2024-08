Hace unos años en El Intermedio, Thais Villas habló con vecinas de un barrio rico y un barrio obrero sobre cómo habían pasado el confinamiento. "Es verdad que no he hecho mucho caso, he hecho lo que me ha dado la gana", afirmó una vecina de barrio rico, que aseguró haberse "saltado las normas con cabeza y responsabilidad". Mientras hablaba la mujer, Thais Villas descubrió que se acababa de comprar un reloj. "Calla, hombre, que eso no se dice", respondió la mujer.

"O sea, que para usted ya está superada la pandemia", afirmó la reportera a la vecina de barrio rico, que aseguró que ese capricho "se lo debía" a ella misma. "O sea, ahora lleva dos", destacó Thais Villas a la mujer, que enseñó los dos relojes a cámara: "Sí, este es el que traía y este es el que me he comprado". La mujer explicó que se acababa de comprar ese reloj, que costaba sobre 3.500 euros, y defendió que había que gastar: "Hay que gastar y consumir".

"Coño, hay que consumir si se puede", respondió tajante Thais Villas en el vídeo principal de esta noticia, donde la mujer insistió en que "hay que comprar todo lo que sea porque si no nos arruinamos todos". Además, la vecina de barrio rico defendió que era "una chica estupenda" y se merecía "todo".