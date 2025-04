Angy Fernández pide al Gobierno más inversión en salud mental: "Hay gente que no se puede pagar un psicólogo"

La joven artista afirma que, además, ha aprendido a hablarse mejor. Hay que agarrarte a lo que eres", reflexionaba, "soy una persona pequeñita, bajita... soy esto, y no me tengo que hablar mal", contaba a Andrea Ropero.

Angy Fernández se sentaba frente a Andrea Ropero para hablar sobre su depresión en 'Cuéntalo'. La joven reflejó en el libro 'Bonito desastre' su experiencia con este trastorno además de su historia personal. La joven, con menos de 20 años, ya había participado en un reality, tenía una carrera musical de éxito y había sido una de las protagonistas de la serie 'Física o Química'.

La artista explicaba a Ropero que, tras su diagnóstico, estuvo mucho tiempo en tratamiento. En su opinión, la medicación es necesaria, en ocasiones, pero se debía tener precaución con la misma dado el riesgo que existe de generar una dependencia con ella. "La medicación alivia los síntomas, es un parche, pero si no sigues yendo a terapia, si no sigues enfrentándote a lo que te esté pasando... la medicación no sirve para nada más que un parche", contaba a la reportera.

En su opinión, lo más importante es la terapia. "Me siento privilegiada porque me puedo pagar un psicólogo pero hay gente que no se lo puedo pagar", decía frente a las cámaras de El Intermedio. La artista pedía inversión en la sanidad pública en un plan para que la gente pueda acceder a psicólogos y psiquiatras.

Angy recordaba que, cuando era más joven, se comparaba con otras actrices. "Hay que agarrarte a lo que eres", reflexionaba, "soy una persona pequeñita, bajita... soy esto, y no me tengo que hablar mal". "La palabra hace mucho y todo lo que me he ido diciendo estos años hace mella en ti", añadía.

