Roger Carles es español, pero vive en Kiev donde trabaja como profesor. La guerra en Ucrania les ha pillado en una situación delicada, pues su mujer, que es ucraniana, está embarazada de siete meses. En El Intermedio ha contado cómo afrontan la difícil situación.

Pese a que hay mucha incertidumbre, asegura que están calmados, después del choque inicial de toda la información. Tras entrar en contacto con la Embajada española, les han ofrecido un convoy, pero han decidido no irse del país. Así ha explicado sus razones: "Solo era para mi mujer y para mí, pero no queríamos abandonar a nuestra familia ucraniana. Además, no está claro que en las carreteras sean un lugar seguro, el Ejercito ruso se está acercando aquí", ha contado.

Ante la incertidumbre han decidido esperar en su vivienda, donde cuentan con un refugio. No obstante, al encontrarse a tan solo tres kilómetros del aeropuerto, creen que puede ser una zona estratégica y han decidido tapiar las ventanas.

Las cosas que más le preocupan ahora son "una escalada y un conflicto global donde nadie gana, porque entonces no hay nadie a salvo", y a nivel personal, "que no haya sabotajes que nos intenten entrar en casa, o robar la comida o el agua".