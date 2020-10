Andrea Ropero entrevista en este vídeo de El Intermedio al periodista y víctima de ETA Gorka Landaburu, quien critica la actitud de Santiago Abascal durante la moción de censura contra Pedro Sánchez en la que enumeró los nombres de las víctimas de ETA. "Pensé en qué diría toda la gente que ha sido asesinada por ETA DE que un representante de la extrema derecha use sus nombres en la tribuna del Parlamento", lamenta el periodista, que destaca que Abascal y a veces gente del PP usan a las víctimas con "interés político".

"No quiero pensar mal, pero hay gente que estaría contenta de que ETA existiera para decir que estamos en guerra", critica el periodista, que recuerda a Abascal que "hay que apostar por la paz" y le pide que "no use a las víctimas del terrorismo para dividir a los demócratas". Además, recuerda a Abascal que tanto él como su padre fueron víctimas por lo que sabe lo que fue la "persecución terrorista". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo principal de esta noticia.