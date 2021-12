"Muy fatigados" y "desalentados". Así llegan los profesionales de Atención Primaria a la sexta ola de la pandemia, según denuncia Alberto Infante, médico experto en salud pública y administración sanitaria, que señala que los sanitarios "han hecho un esfuerzo monumental" que "no se ha visto correspondido por parte de quienes tienen que tomar decisiones para reforzar" este nivel asistencial.

Entrevistado por Andrea Ropero en El Intermedio, Infante advierte además de que, si no se renuevan los contratos de refuerzo realizados por el COVID-19, el sistema sanitario quedaría prácticamente "bajo mínimos" y destaca que la Atención Primaria adolece principalmente de "sobrecarga asistencial" y "retrasos en la atención".

Además, reconoce que "hemos bajado un poco la guardia" y denuncia que en esta última ola "las autoridades de salud han preferido no intervenir". "No estamos haciendo gran cosa en el ámbito de la salud pública para frenar esta ola", denuncia el experto, que apunta como causas a la fatiga de la población y de los propios políticos, que tienen que asumir costes en su popularidad al adoptar estas medidas. "No hacerlo tiene costes", alerta no obstante Infante, cuya entrevista completa puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que resume que "todo esto se cuenta en número de muertes" y "sufrimiento evitable".