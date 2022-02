El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados habla con Andrea Ropero después de haberse convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de los últimos días tras votar contra la reforma laboral. Aunque sea de manera accidentada la reforma laboral salió adelante a pesar del no de su partido, pero ¿se sintió en el fondo aliviado al ver que prosperaba?

"No me dio tiempo a pensar nada más que vaya espectáculo estaban dando las bancadas del PP y Vox jaleando como si fuera un gol", destaca Gabriel Rufián, que desvela si en esos momentos se arrepintió de no haber votado a favor. Así se confiesa en el vídeo principal de esta noticia, donde explica que esa negociación "ya empezó mal".

Gabriel Rufián se confiesa sobre Yolanda Díaz

"Me consta que le molestó mucho a según quién que yo dijera que todo esto era un proyecto personal", confiesa Gabriel Rufián, que explica en este vídeo cómo está la relación con el Gobierno: "No nos une el amor, nos une el espanto a la alternativa".