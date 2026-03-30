Ana Santos destaca el valor de muchas mujeres que desafiaron a la sociedad: "Creían que éramos una amenaza"

La escritora ha obtenido el Premio Nadal Ensayo 2025 con 'Sembrar palabras', un libro sobre el que reflexiona sobre cómo la mujer, a lo largo de la historia, ha luchado por formarse y aprender.

Sandra Sabatés entrevistaba en su sección 'Mujer tenía que ser' a Ana Santos, ganadora del Premio España Ensayo 2025 con su libro 'Sembrar palabras'. El texto busca mostrar cómo, a lo largo de la historia, hubo mujeres que fueron capaces de instruirse a pesar de tener todo en contra.

"Ese empuje provenía de su inteligencia", señalaba Santos, "eran mujeres valientes, con una gran capacidad intelectual, con deseo de aprender". "Tuvieron ese coraje y esas ganas de querer salir del papel que la sociedad, en cada momento, les había dado", añadía.

Santos expone que tuvieron el coraje de salir del papel que la sociedad les había otorgado en cada momento. "éramos una amenaza", reflexionaba, "ningún hombre quería que la mujer aprendiese, que supiera y que, además, ocupase un espacio propio que le estaba dando un poder social, económico y religioso".

El libro arranca en el siglo XVI, durante el Renacimiento. En esta época las mujeres que podían instruirse eran las nobles. "Mujeres ricas que podían acceder a la lectura porque en sus casas las formaban", indicaba. "Y fueron también las monjas", añadía, ya que, como explicaba, algunas mujeres decidían ingresar en conventos, como por ejemplo Teresa de Jesús o Sor Juana Inés de la Cruz, "para sentirse libres para poder escribir".

Durante la Ilustración se produjo un despertar social, cultural y científico. "La llegada de las ideas trajo consigo una idea de progreso", señalaba la escritora, "y, claro, ¿por qué no podían participar las mujeres educadas en este empeño de hacer avanzar una sociedad?".

En el siglo XIX las mujeres comenzaron a revindicar su voz artística. "La cultura escrita", indicaba Santos, "creció a medida que las mujeres fueron pudiendo acceder a leer y escribir". "Entonces las escritoras se multiplicaron", añadía. Estas eran despreciadas, usando términos muy peyorativos como "literataras, marisabidillas o bachilleras". "Llegaron a decir que, si una mujer escribía, pues a lo mejor era un hombre o a lo mejor incluso era un engendro", exponía.

Surgieron en esta época escritoras que se conocían como 'las escritoras de la domesticidad', que defendían, ante todo, su papel de madre y esposa. "En cambio, hubo otras muy valientes que, de alguna manera. sembraron esa semilla para que luego, en el siglo XX, la mujer alcanzase todo lo que llegó a alcanzar", añadía.

En el siglo XX las mujeres pudieron acceder tanto a la escuela como a la universidad. Santos destacaba estos años como "una época de explosión de la capacidad de creación de hombres y mujeres". "Por primera vez ellas se atrevieron a vivir como de verdad querían haber vivido", indicaba. Las mujeres comenzaron a asociarse, tanto para aprender, apoyarse, como para participar políticamente y revindicar sus derechos, creando las primeras asociaciones feministas.

Con la Guerra Civil, esa libertad se perdió y las mujeres sufrieron especialmente la censura debido a la ideal del nacionalcatolicismo que defendía que la familia cristiana era uno de los pilares y, por ese motivo, las mujeres eran quien debían mantenerlo a través de su trabajo en el hogar o como esposa abnegada y sacrificada. "Esto, a muchas mujeres, las llevó a vivir no solamente en una absoluta falta de libertad, sino fundamentalmente en una profunda infelicidad a lo largo de toda su vida", reflexionaba.

Santos defiende que las nuevas generaciones deben recordar todo lo ocurrido durante la Guerra Civil, que hubo mujeres que lucharon y que consiguieron que hoy podamos ser un poco más libres. "Nadie pensó que aquello que se había alcanzado se iba a perder y se perdió", afirmaba, "tienen que cuidar aquello para no perderlo".

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