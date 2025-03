Ana Belén: "Parece que estamos volviendo a muchas cosas que pensábamos que estaban superadas"

Sandra Sabatés cuenta con Ana Belén en su sección 'Mujer tenía que ser'. La cantante tiene un 2025 cargado de proyectos ya que va a estrenar, próximamente, una película, está grabando un disco y, además, también va a comenzar una gira de conciertos. "Desde el año 19 esta boca se cerró para cantar y ya tenía necesidad de volver a grabar", comenta a Sabatés.

La cantante confiesa ante Sandra que para ella, el éxito es que 60 años después de haber grabado su primer disco "todavía sigo con esa misma pasión del comienzo". "Esta profesión si no la haces con pasión es absurda", añade la artista, "me sigue interesando todo y sigo teniendo curiosidad". Ana Belén se siente afortunada por seguir conectando.

Ana Belén se ha distinguido, también, por posicionarse ideológicamente y se la ha identificado siempre con la izquierda. La artista indica que siempre ha tratado de hacer aquello "que mi corazón me impulsaba a hacer y he hecho lo que he creído que debía hacer". La cantante afirma que se ha equivocado en muchas ocasiones.

"Posicionarte desde la izquierda, y más concretamente, en una época determinada donde eras militante del PCE", expone la artista, "cuando salimos a la luz, en plena transición, era terrible". "La transición fue muy jodida. La hicieron señores, de diferentes ideologías, que se reunieron, pero también la hizo la gente desde la calle, la hizo cada uno desde su lugar", indica.

La artista también ha sufrido la censura ya que hace solo dos años cancelaron una obra en la que participaba. Su primera lectura de ese episodio fue "vuelven, se nos había olvidado que hubo unos años donde había unos censores". Aunque, pasados unos meses, pudieron estrenar la función, Ana Belén afirma que "parece ser que estamos volviendo a muchas cosas que pensábamos que estaban superadas", advierte. A pesar de ello, Ana Belén confiesa que cree mucho "en la resistencia de la gente y creo mucho en las mujeres, en la resistencia de las mujeres".

Sabatés recuerda que estamos en un momento en el que se están cuestionando muchos de los derechos de las mujeres, por ejemplo, el aborto. La artista expone que es un tema que se ha debatido en numerosas ocasiones pero "las mujeres han dicho 'no, por aquí no'". "Si somos capaces de eso, creo que seremos capaces de poner pie en pared ante muchas cosas". "No se puede retroceder", reflexiona.