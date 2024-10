El humorista Raúl Pérez se convierte en el líder de 'Se acabó la fiesta', Alise Pérez, e irrumpe en el plato de El Intermedio para "limpiar su imagen". "De mí se han dicho muchas cosas, que miento más que hablo, pero es falso de toda falsedad", añade 'Alvise'.

'Pérez' decide sortear de nuevo su sueldo de eurodiputado en el programa. "Esto no es un bulo que yo de esto sé mucho", afirma. 'Alvise' pide a Wyoming y Sandra Sabatés que le digan un número del uno al diez. El presentador escoge el cinco mientras que la presentadora elige el uno pero ninguno acierta. "Qué pena, pero no pasa nada, que vosotros ya estáis untados por el gobierno sanchista comunista", dice 'Pérez'. Él escoge el cuatro y, casualmente, es el número ganador.

El 'eurodiputado' decide hacer un nuevo sorteo, en este caso su piso en Bruselas. "Todo exterior, con balcón con vistas al Europarlamento para que puedas salir a gritarle 'chavista subvencionada' a Irene Montero". "Viendo el mecanismo del anterior propongo una mano inocente", le dice Wyoming. "No, para proteger el resultado tenemos la última tecnología en blockchain", anuncia 'Alvise', "estos tres vasos". De nuevo, pide al presentador que adivine dónde está la bolita. 'Pérez' juega a su propio juego y, de nuevo, vuelve a ganar. "No solo toma por tontos a su votantes, también lo está intentando con nosotros", argumenta Wyoming.

Pero todavía queda el "super sorteo de la noche". 'Alvise' saca un bingo para sortear los 100.000 euros que le donó Álvaro Romillo. "No te ha tocado ni a ti, ni a ti... ¡me ha tocado a mí!", exclama 'Alvise'. "Es el día más feliz de mi vida, chúpate esa, Óscar Puente, no voy a acabar en la cárcel", concluye.