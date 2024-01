El Tribunal Constitucional ha corregido la decisión del Supremo en el caso del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, y concluye que nunca debió perder su acta tras su condena a 90 días de cárcel, que luego fue sustituida por una multa, por golpear a un policía, hechos que siempre negó.

Andrea Ropero conversa con Rodríguez en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que "para arrebatar el escaño del Congreso a mi y a más de 60.000 canarios y canarias lo hicieron en menos de 24 horas y para resolver este recurso de amparo han tardado dos años".

El exdiputado de Unidas Podemos defiende que su condena "es totalmente injusta, sin pruebas y por unos hechos que nunca ocurrieron", motivo por el que anuncia que "vamos a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos". "Tengo clarísimo que el lawfare existe y que opera a diario, pero en este caso es una cuestión de criminalización de la protesta social", comenta Rodríguez, que afirma que "se busca mandar un mensaje a la ciudadanía: 'no te muevas, no te organices, no luches por tus derechos, porque lo vas a pagar carísimo".