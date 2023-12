El siete de octubre se produjo un atentado terrorista en Israel perpetrado por la organización terrorista Hamás. Esto dio inicio a numerosos ataques aéreos y terrestres contra la Franja de Gaza que han provocado centenares de muertos. Con motivo del inicio del conflicto, la periodista Andrea Ropero pudo charlar con Ahmad Abu Zbeida, un gazatí que desde hace 14 años vive en España.

El gazatí no dudó en manifestar a Ropero su dolor por estar lejos de su familia en esta situación. Ahmad manifestó, además, sentirse culpaba por estar en España mientras no sabe si su familia sobrevivirá o no. "Siento la culpa de estar a salvo", le dijo a la periodista. Ahmad vivió los primeros 20 años de su vida en Gaza en un campo de refugiados donde, como explicó, "la vida es muy hostil". "Todos tus derechos se violan todos los días en la ocupación militar que hay en Palestina", añadió.

Su familia continúa en la Franja de Gaza. "De los 2,2 millones de personas se calcula que más del 70% viven en campos de refugiados", expuso. Como contó, tras los bombardeos llevados a cabo por Israel la gente de los campos de refugiados "no tiene nada". "No tienen ni comunicación, ni pan, ni comida, ni agua potable, están practicando un genocidio", afirmó.

Ahmad contó a la periodista que convive con la incertidumbre de no saber si su familia sobrevivirá un día más. "Nos intentan transmitir a nosotros que tenemos que estar fuertes, que ellos ya saben que no van a sobrevivir", expuso el gazatí.

