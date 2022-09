En los 50 kilómetros que separan un melonar de Villaconejos y una frutería en el centro de la capital el precio de los melones se ha multiplicado por cinco. ¿A qué se debe? Andrea Ropero busca las respuestas en El Intermedio. Para ello, comienza desde su origen, el campo, entrevistando a José Carlos Velasco, quien lleva 42 años dedicado al cultivo de melones.

Ropero enseña al agricultor un melón de cuatro kilos que han comprado desde el equipo en una frutería de Madrid y que les ha costado diez euros. Es decir, unos 2 euros el kilo. Pero, ¿cuánto pagan el kilo a los agricultores? "Ese melón se vende por 35 céntimos el kilo", explica el hombre, que afirma que el año pasado costaba un 30% menos.

¿A qué se debe? El agricultor explica en el vídeo principal de esta noticia la subida de los gastos de producción y los compara a los precios que recibe. "Me queda poco margen de beneficio, con estos precios es que cojas una semana buena y digas 'he cubierto gastos y ya estoy salvado', pero esto no es así", denuncia el agricultor, que critica que "no puede haber en el producto tanta transformación": "Hay muchos intermediarios y es el sistema el que nos ha llevado a esto, no es un sistema correcto". Incluso, afirma que se ha planteado terminar con su melonar.