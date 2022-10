Esta temporada, El Intermedio se ha propuesto el más difícil todavía: entrevistar a personalidades que ya no están vivas. En esta nueva entrega de 'El Otro Barrio', El Gran Wyoming ha conversado con el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, que desvela el secreto de su dimisión en 1981: "Intentaba sacar adelante leyes como la del divorcio, pero la caverna ponía el grito en el cielo, teníamos una derecha envalentonada, que campaba a sus anchas por la judicatura, el ejército y la política".

"España no ha cambiado tanto", comenta Wyoming, que también le pregunta por el 23F y la actuación del rey: "Es verdad que aquella noche salió muy tarde a tomar las riendas de la situación, pero es lógico. Juan Carlos se estaba enfrentando a situaciones que nunca había vivido antes, como a tener que ponerse a trabajar", comenta Suárez, que en el vídeo sobre estas líneas asegura que "no me escuchará una mala palabra sobre su Majestad, facilitó la Transición democrática de este país y gracias a eso robó el corazón a todos los españoles, y ya una vez que tuvo eso se puso a robar todo lo demás".

Manuel Fraga, indignado con la España de 2022

'El otro barrio' es la nueva sección de El Gran Wyoming y en esta ocasión se atreve a cruzar para entrevistar a Manuel Fraga Iribarne. ¿Qué tendrá que decir sobre la España del 2022? ¿Y sobre la división de la derecha en dos partidos, PP y Vox?