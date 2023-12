Abel Caballero, alcalde de Vigo, se ha convertido en todo un símbolo de la Navidad gracias a las espectaculares luces que iluminan la ciudad durante la época navideña. Raúl Pérez se transforma en el alcalde vigués para presentar su particular versión del villancico de Mariah Carey: "All I Want for Christmas is luz".

Como afirma en sus versos, "sigue mis consejo, amigo, y triunfarás en la alcaldía si maquillas tu gestión con mil leds y espumillón". 'Caballero' no lo duda y se atreve incluso con los gorgoritos de Mariah.

El 'alcalde' no se olvida de todos aquellos que han intentado hacer sombra a su iluminación navideña como Badalona o Madrid. Además, sigue dando más consejos a todos aquellos ediles que quieren triunfar diciendo que den "limosnas a transportes y a cultura calderilla" y que gasten las partidas en bombillas. No te pierdas el temazo en el vídeo principal.