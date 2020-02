Un movimiento de tierras en las obras de ampliación del metro produjeron un enorme socavón y el derrumbe de un edificio que, afortunadamente no provocó heridos, pero por el que más de 1.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares.

Ana Pastor vuelve a la zona cero con Begoña Fernández, propietaria de una de las viviendas afectadas por el derrumbe de El Carmel. En el lugar donde estaban los edificios ahora hay un parque que ahora se conoce como el parque del socavón aunque otros lo llaman el parque de la vergüenza.

Begoña recuerda perfectamente aquel día en el que perdió su casa: "Yo me voy a trabajar a las seis de la mañana y esa noche ya habíamos hablado de que el chico de la tienda tenía muchas grietas. También en la portería teníamos grietas, pero nos decían que no nos preocupáramos que no iba a pasar nada que eran movimientos de la tierra y a las 12 me llama mi marido y me dice 'no te asustes pero no tenemos casa, se ha caído estoy en pijama e la calle'".

Gracias al aviso del chico de la tienda se salvaron: "Bajaron porque el chico de la tienda llamó a los timbres bajad, bajad que la casa se cae", cuenta Begoña.

Frank Pérez, es vecino de El Carmel aunque no le afectó directamente el derrumbe: "Una imagen que me marcó de aquel día es cuando tiraron el primer edificio que a ese no pudieron entrar a recoger nada y los vecinos rebuscaban entre los escombros sus cosas".

La situación tras el derrumbe no fue mucho mejor ya que estuvieron sin casa seis meses: "Estuvimos en un hotel". En esta situación se empieza a gestar el cabreo contra las administraciones y en paralelo a las quejas de los vecinos, el conseller de Obras Públicas admitía en una comparecencia parlamentaria que se habían producido fallos pero consideraba que el derrumbe se debía a un accidente.

Sus declaraciones enfadaron aún más a los vecinos, que trasladaron su indignación a las puertas del Parlament minutos antes de un pleno extraordinario sobre el siniestro.

El debate acabó siendo un cruce de acusaciones entre el president de la Generalitat Pasqual Maragall y Artur Mas, líder de Convergencia y Unió. Maragall dijo que el anterior gobierno cobraba comisiones irregulares en la adjudicación de obras públicas. "Ustedes tienen un problema y ese problema es el 3%", fue la famosa frase.

Los vecinos fueron indemnizados por la Generalitat, pero siguen denunciando dejadez y abandono de la zona por parte de la Administración. Denuncian que no se ha hecho nada y que sigue habiendo un parque inacabado, sin nombre y provisional que lleva 15 años. "Deberían haber hecho algo que dignifique este espacio", reclaman los vecinos.

La comisión de investigación concluyó que el hundimiento se debió a una falla en el terreno que no se detectó y a que las inspecciones no fueron exhaustivas.