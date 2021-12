Rudy Fernández cuenta cómo Ricky Rubio le ayudó a afrontar problemas personales en el Mundial: "La selección es una familia"

En el verano de 2019, la Selección Española de Baloncesto se preparaba para jugar el Mundial de China. El equipo plagado de caras jóvenes ya no contaba con estrellas como Pau Gasol, Calderón o Navarro. Sin embargo, estaba capitaneado por otro peso pesado histórico: Rudy Fernández. "Debe ser fácil recordar dónde estaba Rudy Fernández en 2019, que parece que ha pasado mucho tiempo, pero ha sido hace nada", destaca Ana Pastor al jugador de baloncesto, que confiesa que "parece que fue ayer" cuando fue "por segunda vez campeón del mundo".

"Se hablaba mucho del cambio generacional de los jugadores del año 80. Y Marc y yo, y al final los veteranos, como Víctor, Sergi y Ricky, lo comentábamos, que creo que teníamos que dar un paso adelante, sobre todo, los jugadores veteranos para mostrar un poco el camino a los jugadores nuevos que venían, para darles esa tranquilidad de ir paso a paso", explica Fernández, que destaca que "los jugadores nuevos que van entrando ya están dentro de la familia".

Pero, de los primeros partidos, ¿recuerda a alguno antes de llegar, por ejemplo, a cuartos?, ¿recuerda alguno que digas, 'íbamos de menos a más'? El deportista habla en el vídeo principal de esta noticia, donde cuenta cómo estuvo a punto de no acudir al Mundial que le convirtió en campeón del mundo por segunda vez. "Recuerdas mucho a la familia, falleció mi abuelo, a mi padre le diagnosticaron un glioblastoma en la cabeza y después mi hermana perdió al bebé, pero es la vida, hay que afrontarla".

"Ricky era mi compañero de habitación y me ayudó muchísimo, era como el pequeño psicólogo de la familia que siempre suele haber, me hizo sentir querido en los momentos más complicados y después tomé la decisión de continuar por mi abuelo, porque a mi padre le hacía mucha ilusión verme en un Mundial", explica Rudy Fernández, que destaca que tanto su hermana como su padre estaban superorgullosos de que pudiera dedicar esa victoria no solo a ellos, sino también a su abuelo y a si sobrina que había fallecido también. "Eran momentos importantes y difíciles, pero gracias a la fuerza que me dio toda mi familia y al equipo, pues tuve, digamos, el reconocimiento que te da la vida de poder levantar un campeonato del mundo", recuerda.

El 15 de septiembre, España jugó la final contra Argentina y millones de españoles se reunieron en casas, en bares, incluso en el trabajo, para animar a la Selección y verla convertirse en campeona del mundo.

