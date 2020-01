En 2001, el servicio militar obligatorio, la mili, llegó a su fin. Una promesa electoral que Aznar había hecho el año anterior. El popular ganó las elecciones y cumplió su palabra poniendo fin a 231 años de mili en nuestro país. Una larga época que muchas personas del público de la gala de Dónde estabas entonces vivieron. El humorista Miguel Maldonado quiere saber si Antonio García Ferreras, Antonio Brasero e Hilario Pino han hecho la mili.

Antonio García Ferrreras cuenta en la gala en directo de DEE que no hizo el servicio militar obligatorio. "¿No ha servido a España?", se pregunta Maldonado. "Lo intento hacer pero de otra manera. Tengo un concepto del patriotismo diferente", comenta el director y presentador de Al Rojo Vivo.

El periodista asegura que era objetor de conciencia y desvela al público del programa presentado por Ana Pastor la razón que le llevó a tomar la decisión de no realizar el servicio militar. "Le tengo mucho respeto. Cuando en alguna ocasión he sido corresponsal de guerra me he encontrado con militares españoles jugándose la vida y le tengo un enorme respeto a las Fuerza Armadas. Y yo digo '¿qué hago allí?'", confiesa.

Antonio García Ferreras asevera que "estaba en el debate de si ser insumiso o no" cuando "el PP supo conectar con un cambio de paradigma y cambió la obligatoriedad de la mili".

Para probar suerte y conocer el testimonio de alguien que sí hiciera el servicio militar obligatorio, Maldonado pregunta a Roberto Brasero, otro objetor de conciencia. "Hice la prestación", confiesa entre risas. Además aprovecha su intervención para bromear con Ferreras: "Mili no ha hecho pero muchas imaginarias en laSexta sí".

Por último, el humorista pregunta a Hilario Pino. El periodista asegura que él "o es el más patriota o el más pringado" . Hilario sí hizo la mili aunque señala que "hay cosas que mejor no recordar". Sin embargo, se queda con "los amigos" que todavía conserva.