Amaia Valdemoro ha pasado a la historia como una de las mejores jugadoras de baloncesto de nuestro país. Sin embargo, para llegar a tener ese renombre, pasó por numerosos momentos complicados en su carrera. ¿Dónde estabas entonces? ha estado con ella para repasar el 2013, el año en el que se retiró.

Lo hizo con una victoria, la del Campeonato Europeo de Baloncesto Femenino. Un trofeo al que luchó por llegar a pesar de las numerosas complicaciones y que, finalmente, se llevó a casa. Ahora, cuenta a ¿Dónde estabas entonces? qué se le pasó por la cabeza: "Mi madre me vio debutar por suerte con la selección, que era el equipo de mi vida. Me dio un poco de pena que ella, que era una enamorada de la competición, no pudiera ver lo que conseguimos".