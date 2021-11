El acoso escolar es una lacra que, desgraciadamente, no deja de estar de actualidad y, en 2015, sufrió un aumento preocupante. Bullying es una palabra nueva para describir una realidad que conocemos desde siempre, la dela coso en las aulas. El dolor que sufren esos niños y niñas muchas veces les acompaña el resto de sus vidas.

Iñaki Zubizarreta, víctima de bullying y exjugador de baloncesto, recuerda en el vídeo principal de esta noticia su caso. Afirma que, incluso, su tutora le llamaba por el mote que usaban sus compañeros de clase para meterse con él. Además, la tutora le llevó al psicólogo del centro, el cual llegó a afirmar que era "retrasado mental porque" sus actos "no iban en consonancia" con su estatura.

"Te destruyen hasta tal punto de que puedes llegar a no encontrar sentido a tu vida y plantearte quitarte del medio no por no querer vivir sino para no sufrir más", afirma Zubizarreta, que recuerda cómo él se plató delante de un acantilado: "Por suerte me hice una promesa cuando no salté, a partir de ese momento me iba a defender". Cuando por fin se defendió le dieron una paliza que le reventaron la cabeza. "He tocado fondo muchas veces y el primer amor que hay que recuperar es el propio", insiste Zubizarreta, que destaca la ayuda que tuvo al entrar en el baloncesto: "Me dio una identidad". Desde que se hizo pública su historia Iñaki Zubizarreta imparte clases para concienciar del acoso escolar.