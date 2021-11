En la segunda década del siglo XXI se ha producido toda una revolución en la música urbana, con la aparición de nuevos sonidos y mezclas de estilos que han encumbrado a figuras como Rosalía, C. Tangana o Bad Gyal. Esta última cantante y productora empezó a componer "un poco por casualidad", según ella misma relata, y a finales de 2016 cosechó un gran éxito con su tema 'Fiebre', que hoy acumula más de 60 millones de reproducciones en Spotify: "Me abrió un montón de puertas y la verdad es que me sorprende, porque luego ha sido uno de los temas más importantes para mí y quedó brutal", afirma.

A juicio de la cantante, "ser una artista femenina urbana implica muchísimas más cosas que solo rapear o solo cantar: implica saber bailar, ser graciosa, ser carismática, estar siempre guapa, tener un estilo concreto, ser desinhibida". Además, defiende el estilo musical que le ha dado la fama y, aunque señala que "hay ciertos temas que no son para los niños, no los entienden y no los deben escuchar", rechaza los juicios contra su música: "Cada uno se expresa como se expresa y aquí todos somos libres y eso no define la persona ni su validez".