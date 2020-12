Después de responder a las 15 preguntas repartidas en cinco rondas, Luján Argüelles da paso al reparto del bote económico de 730 euros que han conseguido los concursantes de Divididos. Para ello, tienen que llegar a un acuerdo y consensuar quién se lleva el 60%, el 30% y el 10%, es decir, los 438, los 219 y los 73 euros. Un acuerdo al que sorprendentemente llegan sin debatir.

En este vídeo puedes ver el momento en el que Iván se adjudica el 60% desatando los abucheos del público. "Iba a poner el 60% pasara lo que pasara y aunque vea que el dinero baja a cero, no voy a cambiar de idea", señala. Una decisión que contrasta con la de Fernando que da una lección a todos quedándose con el 10% del bote. "La codicia no me ha podido", asegura.

Otro momento relacionado

Otro momento destacado del programa ha sido el que ha tenido lugar cuando Fernando se ha emocionado al desvelar de dónde vienen sus conocimientos. En este vídeo puedes ver las lágrimas del concursante al recordar quién ha sido la persona que tanto le ha enseñado.