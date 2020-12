La repartición del premio de Divididos enfrenta a Mariajo, José Manuel y Marta. Los tres participantes pelean por la cantidad de dinero que creen justa después de su papel en el concurso. Sin embargo, la lucha por llevarse el 60% hace que pierdan tiempo y reduzcan el bote al 50%.

En este vídeo puedes ver cómo Mariajo no da su brazo a torcer mientras Marta se adapta para no quedarse sin dinero. Y es que la concursante más "peleona" acepta quedarse con el 30% como "acto de generosidad" hacia sus compañeros. Un gesto que no ven del todo claro ni José Manuel ni Marta que acaban con caras largas por haber perdido la mitad del bote económico que habían acumulado.