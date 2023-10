Boris Izaguirre charla en Valencia con Carmel Ferragud, profesor de Historia de la Ciencia y la Medicina en la Universidad de Valencia, sobre la peste negra. "La gran peste empieza aquí en 1347 y dura, según en Europa, hasta 1353", explica el experto, que afirma que dependiendo de los sitios la peste no acaba ahí: "Ya no va a dejarnos hasta bien entrado el siglo XVIII". Pero, entonces, ¿cuántas pestes han sucedido a lo largo de los siglos?

"Pues propiamente te diría que aquí en Valencia, en el siglo XIV, hubo cinco más brotes", destaca el experto, que explica que "la peste se queda, se hace endémica". Y es que además del brote grande de la mitad de siglo, "después, en el siglo XV" hubo más. "Lo extraño es que una persona a lo largo de su vida no hubiera conocido tres brotes epidémicos", resalta Carmel, que insiste en que "la peste no es una enfermedad tal y como la entendemos nosotros y no necesariamente tampoco la peste bubónica, que es la que automáticamente todo el mundo asocia con esa peste".

El experto afirma que "es una situación anómala que lo que hace es que muera mucha gente en muy poco tiempo y muy rápido": "Cuando eso ocurre, ellos llaman 'tiempo de pestilencia'". "Detrás de eso lo que hay son muchas enfermedades, no solo una", explica Carmel, que afirma que esto puede ser difícil de entender": "A nosotros eso nos puede costar de entender". "Como son diferentes enfermedades, hay diferentes síntomas", destaca el experto, que detalla que "uno muy característico son los bubones", lo que se llamaban las "glànoles", "que son inflamaciones de los ganglios linfáticos en la zona del cuello, de las axilas y en las ingles". Desubre más síntomas en el vídeo principal de esta noticia.