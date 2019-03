Un osito de peluche y un pescado a la brasa: los protagonistas de la anécdota más surrealista de El Celler de Can Roca

EL CELLER DE CAN ROCA, DESDE DENTRO

Durante la reunión de la sala, tanto los jefes como los camareros recuerdan en Dentro De las anécdotas más graciosas que han vivido en El Celler De Can Roca como cuando "un cliente pidió a un camarero que no le sonriera en ningún momento del servicio", pero ésta no ha sido la más surrealista...