Wyoming: "Fraga defendía fusilamientos y al morir le dedicaron páginas como padre de la Constitución"

Wyoming ha sido entrevistado en Conspiranoicos para hablar de los bulos y de la llegada de Trump. Aunque no son los únicos temas que ha tocado. El presentador de El Intermedio ha explicado cómo fue la época de la transición en España y en especial la figura de Fraga. "Fraga cuando se muere todos los periódicos incluido 'El País' le dedican 20 páginas a un padre de la Constitución cuando defendía los fusilamientos".

Por otro lado, ha explicado que la primera anomalía en España es meter a Fraga en la Constitución, ya que en "cuando hacen la Constitución en Alemania no metieron a los nazis". Y ha aclarado que simplemente estuvo "para que las cosas no ocurrieran" y no para "aportar".

Para terminar, ha recordado como eran los mítines de Fraga con Alianza Popular: "Eran demoledores, era el fascismo puro y duro. Esto se acepta ahora como un gran padre de la Constitución que nos trajo la libertad a este país. Yo he sido testigo a mi no me lo tienen que contar".