Óscar Puente: "La versión que Jéssica da en el juzgado y la documentación que tenemos no son compatibles"

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha hablado de Jéssica, uno de los nombres clave de la trama que envuelve a José Luis Ábalos. Ha sido en Conspiranoicos, donde ha destacado que la novedad que hay al respecto de ella es que "dice que no fue a trabajar", algo que según afirma le "escandaliza".

"El mero hecho de contratarla por tener una relación de amistad o de parentesco ya era una actuación no aceptable, y ya que no vaya le escandaliza a todo el mundo. He pedido que me den lo que había, hay que tener en cuenta que el presidente y el director de personal son otros, y que los responsables de esa contratación no son los mismos", cuenta.

Y explica: "Y qué vemos, que la versión que da en el juzgado y lo que tenemos nosotros en la documentación no son compatibles. Hay mucha documentación, a manta, de que ella trató de aparentar que acudía a su centro de trabajo. Su centro no estaba allí. Ella facturaba a ADIF las horas que hacía".

"Su trabajo lo realizó supuestamente a través del teletrabajo porque fue durante pandemia. Ya no solo los partes, tenían supervisores de su programa que le requerían cuando faltaba un parte. Detallaba hasta la hora a la que salía a comer", expresa.