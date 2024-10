La periodista de laSexta Irene Rupérez ha analizado en Conspiranoicos cómo se han ido desarrollando los hechos que han concluido con la renuncia de Íñigo Errejón, después de que se haya conocido una denuncia por violencia machista en su contra. Rupérez ha asegurado que el exportavoz de Sumar "sí ha reconocido los hechos, porque nos dicen fuentes del partido que ha habido llamadas de dirigentes al más alto nivel, y le preguntan por las últimas informaciones. Les ha reconocido actitudes machistas, pero insiste en que estas actitudes no son delito". "Él se libra de esa parte, no es delito, pero reconoce actitudes machistas", ha añadido.

Por otra parte, Errejón había comparecido un día antes en el Congreso tras el debate sobre vivienda. Rupérez ha sido cuestionada por el presentador Jokin Castellón sobre si ya había cierto revuelo. La periodista ha señalado que "ya se oía y no nos esperábamos nada, pero ya había cierto runrún, llegaba más tarde, ya habían salido las noticias, hubo un corrillo con él, después de la intervención de la ministra de Vivienda". "Hizo declaraciones, pero ya había runrún, sobre todo por parte de algunas diputadas", ha agregado.

Castellón ha querido saber si en ese corrillo se le preguntó sobre este asunto y Rupérez ha contestado que "no, ayer había una comparecencia de vivienda y estaban completamente centrados en eso. No teníamos tanta información como hoy. Volvemos a lo mismo, no hay, de momento, una denuncia a la policía (...) Sí que había presiones de ciertas diputadas, que decían que 'si somos un partido feminista, no se puede consentir que se esté hablando de esto'".