El divulgador Sánchez-Crespo responde a las ideas terraplanistas de Javi Poves: "Me da entre risa y pena"

Equipo de Investigación ha entrevistado a Javi Poves, un entrenador de fútbol que asegura que la Tierra es plana a través de argumentos como que no está probado que el agua puede tener curvatura y que, por tanto, no podría ser redonda por este hecho.

Tras escuchar este avance del programa en Conspiranoicos, el divulgador Daniel Sánchez-Crespo ha respondido a Poves y a aquellos que también defiende dichas ideas: "La búsqueda de notoriedad a lo largo de la historia se ha buscado de diferentes maneras. Esta gente se está agarrando a esto (el terraplanismo) porque es su camino a sus cinco minutos de gloria y fama si es que la da, porque a mí me da una mezcla de risa y pena. Yo sinceramente creo que Poves no se lo cree. No creo que crea que laTierra es plana, es que ha encontrado una estrategia vital y le funciona. Para él, él es un triunfador.