Carmena asegura que vivimos "una ola de malismo": "Fastidiamos a los vulnerables y ensalzamos a los poderosos"

Manuela Carmena, la que fuera alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, fue entrevistada en Conspiranoicos para hablar de la democracia y de la situación actual que atraviesa la política. "El discurso se centra principalmente en descalificarte, no en plantear que lo que haces se puede mejorar. Cuando me entere que el discurso se basa en el insulto, en la descalificación y la mentira me quedé muy preocupada", ha explicado Carmena.

Además, ha recalcado que en los tiempos que corren se vive una "ola de malismo" y de "inversión de los valores". Y no solo eso, sino que ha afirmado que "fastidiamos a los vulnerables y ensalzamos a los más poderosos que no lo necesitan".

Aun así, Carmena ha asegurado que a pesar de la situación adversa donde se impone "el malismo", ella sigue siendo optimista porque "cree profundamente en la democracia, que es una bandera de la igualdad". "La democracia es lo que más se acerca a la igualdad entre todos y la igualdad es intentar que la mayor parte de los seres humanos sean lo más felices posibles", ha concluido.