Antonio Resines: "¿Trump? Me parece todo una demencia, no le envidio ni el pelo"

El actor Antonio Resines se pronuncia tajante sobre Donald Trump, recién elegido presidente de los EEUU: "Me parece todo una demencia. Es un señor que me cae mal. No le envidio ni el pelo. No tengo interés alguno en este personaje", asegura en Conspiranoicos.

Y menciona algunas de sus ocurrentes medidas como lo de hacer un "resort en Gaza": "No entiendo a qué está jugando", señala Resines. Donald Trump quiere que Israel ceda la Franja a EEUU, que se encargaría de construir un "espectacular" desarrollo en el enclave. Los palestinos, dice Trump, ya estarían fuera, "en comunidades mucho más seguras y bonitas".

"Me preocupa bastante, porque no ha dicho una, sino unas cuantas. Hace unas cosas muy raras", añade Resines. Ahora bien, "sigue teniendo mucho poder, el poder omnímodo. En la película Amanece que no es poco se dice 'Alcalde, nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario', en este caso, sería al revés: nosotros somos necesarios", finaliza Resines. En el vídeo podemos ver al completo esta crítica al mandatario republicano.