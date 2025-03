Alberto Sicilia: "No es un secreto que Zelenski tiene bastante genio y mala leche"

El corresponsal, desde Ucrania, hace un balance de la reciente visita de Zelenski a la Casa Blanca. Sicilia expone que en Ucrania todo el mundo tiene claro que no se puede poner totalmente en contra de EEUU.

Conspiranoicos conecta con Alberto Sicilia. El periodista expone que, tras la reunión de Donald Trump con Volodímir O. Zelenski, pudo charlar con una persona que ha trabajado muchos años con el ucraniano, que le dio varias claves.

"La primera es que aquí en Ucrania no es un secreto que Zelenski tiene bastante genio", expone, "en privado, cuando quiere, mala leche". El segundo punto es que el mandatario se hizo famoso en un programa de improvisación cómica. "Es un tipo super rápido en los intercambios y en las discusiones", añade, "coge muy rápido una oportunidad y le da la vuelta".

La persona con la que pudo hablar Sicilia le manifestó su sorpresa al ver que fue capaz de hacer en inglés algunos giros de palabras. La tercera clave es que Zelenski ha sido un empresario de la televisión durante dos décadas. "Maneja muy bien esos momentos públicos", expone el corresponsal.

El periodista considera eso, en cierta manera, algo que podría ser paralelo a Trump. "Al final de la reunión el estadounidense dijo que eso había sido un show para la televisión pero, ojo, Zelenski también lo sabía".

Sicilia cree que el equipo del ucraniano no esperaba lo que iba a pasar, pero, "sí que es cierto que Zeleneski, digamos, aposta, decide no achantarse y dar esa imagen en público". En Ucrania todo el mundo tiene claro que no se puede poner totalmente en contra de EEUU, "el país está muy cansado, el ejército está en una situación complicada y, después de tres años, más todavía".