El monólogo de Nene sobre la presión por ser padre: "Con un hijo se ve la vida de otra manera... y con la heroína"

Nene reflexionó en El Club de la Comedia sobre la presión por tener hijos después de los 30, salpicándola de anécdotas sobre futbolistas, barrios conflictivos y los temidos consejos de los padres primerizos.

El humorista Nene recordó en El Club de la Comedia sus años como futbolista profesional, una etapa en la que, según contó, sobraba el tiempo libre entre concentraciones. Quizá por ello tienen tantos hijos. Un asunto que le llevó a reflexionar sobre lo que sufren quienes superan la treintena sin ser padres. "Tú no tienes hijos", imitó a sus amigos, para responder con ironía: "No tengo vida". Y cuando le aseguran que "con un hijo se ve la vida de otra manera", remata con un contundente: "...y con la heroína".

Nene cargó contra esa idea de que la paternidad convierte automáticamente a cualquiera en una persona más madura y bromeó con esos amigos que solo hablan de pañales, fotos de sus hijos y partos. Sobre este último asunto, ironizó con que los padres presumen de haber vivido "un momento inolvidable", cuando, en realidad, quienes soportan todo el esfuerzo son las madres, mientras ellos apenas alcanzan a animar con un "empuja, empuja".

Para terminar, el cómico describió el barrio en el que vive, un lugar tan peligroso que "la basura la recoge un camión de Prosegur" y donde recomienda sujetar bien el bolso al salir porque "han venido unos cuantos" vecinos a verle.

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